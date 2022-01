Le ofrecí a Genoveva dos lugares en la Permanente, pero los rechazó: Augusta

La guerra interna del PAN sigue más vigente que nunca, pues ahora la dirigente estatal Augusta Díaz de Rivera reveló que había guardado dos lugares en la Comisión Permanente para que Genoveva Huerta designara a quien quisiera, pero lamentó que la estrategia de su contrincante haya sido intentar ‘reventar’ la sesión del Consejo Estatal no asistiendo y no pasando sus propuestas para que fueran incluidas.

En entrevista, Díaz de Rivera informó que se hizo un acuerdo con Marko Cortés para que se incluyera a gente de Genoveva Huerta en los órganos partidistas, a la cual accedieron y estuvieron en espera de las propuestas de la ex candidata, previo a la sesión del Consejo Estatal, inclusive si ella quería incluirse.

Pese a esto, no fue entregada ninguna propuesta por parte de la ex dirigente e inclusive decidió ausentarse de la sesión, hecho que lamentó Augusta Díaz al asegurar que con el número de integrantes que tiene Huerta Villegas en el Consejo Estatal incluso podría haber peleado más espacios con los votos.

“Yo tenía dos lugares para Genoveva Huerta, para que ella me dijera quién quería que se pusiera, lo teníamos pactado incluso con el presidente nacional Marko Cortés. Yo estuve esperando hasta el viernes a las 6 de la tarde donde cerré mi lista para incluir a las dos personas que ella eligiera, incluyéndose a ella si quería estar, pero la estrategia del grupo fue no pasar las dos propuestas y además no ir”, dijo Díaz de Rivera.