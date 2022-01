Suspensión de plebiscitos en juntas auxiliares fue por la falta de manejo político de gobiernos municipales: Barbosa

La suspensión de plebiscitos en juntas auxiliares se debe a la falta de manejo político que existió por parte de los gobiernos municipales, señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

EL Ejecutivo hizo un llamado a las administraciones municipales a que privilegien el diálogo para poder resolver las problemáticas que impidieron las votaciones en diversas juntas auxiliares de la entidad.

Esto debido a que no se hizo un trabajo correcto para que los plebiscitos pudieran llevarse a cabo de buena manera y pudieran concluirse.

"No dejó haber municipios en donde no hicieron trabajo político los Ayuntamientos y por eso también no hubo la conclusión de los procedimientos en varias juntas auxiliares, faltó manejo político.", declaró.