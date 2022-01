SSA abrió más de 6 mil plazas de personal médico para hacerle frente a la pandemia: Martínez García (VIDEOS)

José Antonio Martínez García, titular de la Secretaría de Salud, tuvo una comparecencia perfecta en el Congreso del Estado al detallar las acciones que el gobierno de Puebla ha tenido en el manejo de la pandemia, en donde destacó la contratación de más de 6 mil médicos, enfermeras, paramédicos, inhaloterapistas, camilleros y fisioterapeutas para hacerle frente.



El titular de la dependencia informó que se estima una inversión de 500 mdp para equipamiento médico; hay un total de 231 unidades médicas acreditadas de las 361 que tiene el estado; y hubo una reducción del 30% en los casos de dengue grave a comparación de 2019 y 2020. pic.twitter.com/Ah7IKVbLXS

Detalló que para la atención de los poblanos se abrieron plazas para el personal médico: dos mil 854 enfermeras, dos mil 775 médicos, 109 paramédicos, 431 camilleros, 145 inhaloterapistas y cinco fisioterapeutas. Adicionalmente se incorporaron 415 médicos y 446 enfermeras recontratadas por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI)

Además, detalló que el costo que se generó de los pacientes más graves por coronavirus que entran a unidades médicas fue de hasta 64 mil 441 pesos diarios.

En el esquema de tratamiento a pacientes COVID-19 se distinguieron tres grupos: las personas infectadas más caras para el estado son los que requieren ventilación mecánica asistida, pues entre medicación, el respirador y gastos indirectos como el uso de la cama en el hospital supera el precio de 64 mil pesos. De igual forma, el paciente contagiado que acude a una unidad hospitalaria porque sus síntomas son graves, pero no requiere estar intubado cuesta 41 mil 412. Por último, las personas que no necesitan ir a un centro clínico pues el virus no les causó grandes malestares cuestan 729 pesos.

Jornadas de vacunación en Puebla

En materia de vacunación, las autoridades de Salud en colaboración con la Brigada Correcaminos sección Puebla han brindado a la población siete millones 566 mil 713 dosis al corte del informe presentado por el secretario, entre primeras, segundas y terceras inoculaciones. El personal por la salud ha recibido 119 mil 90 vacunas, mientras que a los profesores de la entidad se han aplicado 123 mil 984 dosis. Asimismo, se han vacunado 46 mil 481 embarazadas en lo que va de la pandemia.



El secretario de Salud, @JAntonioMtzGa señaló que gracias al avance en el programa de vacunación contra #Covid19, se ha logrado desconvertir el 70% de hospitales del sector salud para atender a pacientes con otro tipo de enfermedades. pic.twitter.com/XJtDD1tAde

Resultados de la vigilancia epidemiológica

Por otro lado, la vigilancia epidemiológica con la que el estado ha monitoreado el avance de la pandemia en Puebla arrojó que se han realizado 220 mil 575 muestras acumuladas para detectar oportunamente el virus del SARS-CoV2, resultando de ellas 123 mil 706 casos positivos. De igual forma, hasta el momento se han recuperado 107 mil 161 personas que se contagiaron de coronavirus. Sin embargo, las defunciones acumuladas son 16 mil 399.



El secretario @SaludGobPue, @JAntonioMtzGa señaló que las enfermedades respiratorias no relacionadas con la Covid, han disminuido de un 50 a 78 por ciento debido a las medidas que se han tomado para enfrentar la pandemia pic.twitter.com/L1AkMvKZZb

Hospitalización en el estado

Respecto a la habilitación de hospitales para el tratamiento de pacientes contagiados por coronavirus se acondicionaron 28 centros médicos al inicio de la pandemia, cinco de ellos tuvieron una reconversión total, además de que existen 17 unidades más en modelo híbrido, es decir, existen camas para la atención de personas con COVID-19 y de otros padecimientos también. Hasta el momento, la ocupación hospitalaria en Puebla alcanza el 28 por ciento.

Las camas disponibles que se reconvirtieron para el uso de pacientes Covid fueron 844. Para las personas que no ameritaban ventilación se asignaron 726, mientras que las restantes se destinaron para los casos graves que requerían estar intubados.

Recontratación de personal médico y apertura de plazas para el tratamiento de pacientes con coronavirus

Reconocimiento al trabajo del secretario de Salud sobre el manejo de la pandemia en Puebla

Ahora bien, el titular de la secretaría de Salud del estado ha sido reconocido tanto por el Gobierno federal como por diversas instituciones de salud del país como un modelo a nivel nacional de combate a la pandemia por coronavirus tras 22 meses de acciones adecuadas.

En ese sentido, los representantes de todos los partidos políticos del Congreso del Estado dieron varios reconocimientos a Antonio Martínez por el manejo de la pandemia, pues resaltaron la vacunación oportuna que se ha brindado y las medidas de mitigación que se han utilizado. Incluso, la oposición del pleno encabezada por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Aurora Sierra Rodríguez se sumó a las felicitaciones.