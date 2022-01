Autoridades deben investigar a fondo la detención de Beberly, señala Barbosa

Las autoridades judiciales deberán de hacer una investigación a fondo en el caso de la detención de la joven Beberly Vega, quien fue detenida tras defenderse de un supuesto acto de violación por parte de un conductor de Uber, señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Indicó que tras darse a conocer los hechos, el gobierno del estado ofreció una defensoría pública a la joven, sin embargo esta optó por contratar a un defensor privado.

Ante ello, Barbosa Huerta aseguró que solamente darán seguimiento al caso, pidiendo a las autoridades judiciales que hagan una investigación a fondo de los hechos.

Esto debido a que la joven acusa a un conductor de Uber de haber intentado violarla, mientras que el chófer acusó que Beberly Vega intentó asaltarlo, por lo que fue detenido.

"Es un asunto judicial y yo me pronunció con una investigación a fondo, he hablado con Fiscalía, he hablado con Tribunal Superior de Justicia, pero no está a nuestro alcance." dijo.