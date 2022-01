Augusta y el PAN declaran la guerra al gobierno barbosista y se suben a la pelea por la UDLAP (FOTOS)

La dirigencia del PAN encabezada por Augusta Díaz de Rivera, inició la guerra contra el Gobierno del Estado al pedirle una explicación por su supuesta intromisión en el conflicto legal de la UDLAP que evidenció la revista Proceso pese a la negación de la secretaria de gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral.

A través de un comunicado, el PAN pidió que se busquen vías alternas que no dañen el proceso judicial que se encuentra en curso, para que la comunidad estudiantil de la UDLAP pueda regresar a sus labores académicas y no se merme el desarrollo personal y académico de los alumnos y docentes.

A la par, hicieron un llamado para que el gobierno estatal sea sensible con la situación que viven los estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad, y que se busquen alternativas que permitan el regreso a las actividades escolares en el campus sin afectar al proceso jurídico que se vive en institución.

La dirigencia aseguró que el regreso a las actividades de la Universidad beneficiará al gobierno estatal al reactivar las actividades económicas, también hizo un llamado para que los actores involucrados en el pleito legal tengan disposición para llegar a una solución y no seguir afectando a los estudiantes.

Con esto, el PAN ocupó el papel de oposición contra el Gobierno del Estado emanado de Morena, a pesar de la cercanía que se mostraba entre el panista Eduardo Rivera Pérez, el principal respaldo de la dirigencia a cargo de Augusta Díaz, y el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Por otra parte, las diputadas Mónica Rodríguez Della Vecchia y Olga Lucía Romero Garci Crespo protagonizaron un ‘encontronazo’ en Twitter a raíz de la toma de la UDLAP, la panista aseguró que en próximos días presentará denuncias para que se libere la universidad.

Fue la panista Mónica Rodríguez quien a través de su cuenta de Twitter señaló de causar daño moral, emocional y patrimonial al Gobierno del Estado en contra de los estudiantes a raíz de la toma de la UDLAP.

Ante esto, la diputada de Morena, Olga Lucía Romero Garci Crespo, hizo un llamado a la panista a que presente las denuncias correspondientes por los delitos señalados y las pruebas para que no sólo se traten de simples especulaciones, y de esta manera no polemizar el tema.

Presentes las denuncias pertinentes ante las instancias competentes y no bases tus argumentos en notas y especulaciones. Como representante popular no se vale polemizar un tema tan vulnerable y sensible. No perdamos la memoria de quien inicio este conflicto…



