Secretaría de Administración investigará que trabajadores del estado hayan recibido su aumento salarial, Barbosa

La Secretaría de Administración investigará en la falta de aumento salarial del 4 por ciento que se autorizó para los trabajadores del estado, después de que estos señalarán que no se les dio el incremento por su participación en la renovación del sindicato de burócratas.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que el haber participado dentro del proceso para cambiar a la dirigencia del sindicato de trabajadores del estado, no debe ser motivo para que no se les aplique el aumento salarial a trabajadores y jubilados.

De igual manera desmintió que desde el ISSSTEP se pueda bloquear dicho incremento, ya que este solo es responsabilidad del gobierno del estado.

En este sentido señaló que la Secretaría de Administración deberá de revisar que todos los trabajadores hayan recibido su aumento salarial, toda vez que no debe haber excepciones.

"Instruyó a la Secretaría de Administración para que se entere si el aumento salarial de 2021 no se aplicó a todos los trabajadores y si no se aplicó que se corrija, una elección de un sindicato no tiene que ser impedimento para que los aumentos salariales se apliquen. ", expresó.