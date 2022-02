Limpia en el Congreso: quitan a Maldonado Ibargüen y llega el ex marinista López Malo

Sergio Salomón Céspedes Peregrina continúa realizando una limpia al interior del Congreso del Estado de cargos que dejó la anterior legislatura. El presidente de la Jugocopo destituyó al director de Servicios Legislativos, Joaquín Maldonado Ibargüen; en su lugar llegará el ex marinista Antonio López Malo.

Fuentes al interior del legislativo del estado informaron que también se realizó un cambio en la dirección de Administración de Finanzas, la cual era ocupada por Anahí Gabriela Casiano Juárez, la cual llegó al cargo de la mano del ex presidente del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla. En su lugar estará la ex titular del órgano de control interno del municipio de Tepeaca durante la administración de Céspedes Peregrina.

El movimiento de mayor trascendencia es la llegada de Antonio López Malo a la dirección de Servicios Legislativos, pues tiene un pasado cercano al PRI al haber sido el ex secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de Mario Marín Torres, entre 2008 y 2011.

Posterior a este cargo, fue subsecretario y posteriormente encargado de despacho de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI; años después ocupó el mismo cargo, pero en el Comité Directivo Estatal de Puebla cuando era presidido por Javier Cacique Zárate.

Joaquín Maldonado dejará el cargo después de haber llegado con una supuesta experiencia legislativa al ser diputado local en 1984 y el 2002; pero no fue despedido del Congreso del Estado ya que ahora estará trabajando de forma más cercana a Sergio Salomón en la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Cabe destacar que estos son el tercer y cuarto movimiento que realizó Sergio Salomón Céspedes tras su llegada al Congreso; los primeros de ellos fue regresar a José Norberto Rodríguez a la Secretaría General y a Edgar Sánchez Farfán a la dirección de Asuntos Jurídicos, de Estudios y Proyectos Legislativos.

Las principales críticas que recibieron estos movimientos fue el hecho de ser perfiles cercanos al morenovallismo, llevándose inclusive reclamos del ex presidente de la Jugocopo, Gabriel Biestro, quien los acusó de saquear las arcas del legislativo del estado; ahora el ex alcalde de Tepeaca, fichó a un ex marinista para los órganos del Congreso Local.