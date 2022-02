Genoveva pierde su primera batalla ante el TEPJF en su guerra por la dirigencia del PAN

Con este fallo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila desestimar la segunda impugnación de la ex dirigente con la que busca revertir los resultados electorales debido al robo de 33 paquetes el pasado 14 de noviembre

Genoveva Huerta Villegas pende de la cuerda floja, pues la Sala Superior del TEPJF desechó la primera impugnación que presentó la panista en contra del proceso de renovación de la dirigencia, confirmando que el procedimiento se realizó de forma extemporánea, encaminando así la ruta jurídica para el resto de sus quejas.

En sesión ordinaria de la Sala Superior, los magistrados determinaron confirmar el fallo de la Sala Regional de Ciudad de México al considerar que la ex dirigente presentó su impugnación de forma extemporánea, por lo que no cumple con los requisitos para que sea analizada de fondo por el órgano de justicia electoral.

Este proceso iniciado por Genoveva Huerta, pretendía acusar de ejercer violencia política de género en su contra por parte del Comité Directivo Estatal y la Comisión Nacional de Justicia del PAN por negarle información referente a la elección de la dirigencia para que pudiera impugnar.

Tras el fallo, la Sala Superior del TEPJF perfila desechar la segunda impugnación de Genoveva Huerta con la que busca revertir los resultados electorales debido al robo de 33 paquetes el pasado 14 de noviembre, pues también fue desechado por haber sido presentado de forma extemporánea.

Niegan registro a genovevista para líder juvenil del PAN

Por otra parte, el Comité Directivo Estatal dio a conocer los resultados de la evaluación de los aspirantes para ser los líderes de Acción Juvenil en el estado de Puebla, en donde contendían dos candidatos: uno perteneciente a Genoveva Huerta Villegas y otro del grupo de Augusta Díaz de Rivera.

Según los estrados del partido, le fue negado el registro al genovevista Luis Francisco Pacheco Castro, esto debido a que un integrante de su planilla no contaba con la documentación completa y otros tres no acreditaron los cursos internos del partido, quitándole así la última oportunidad a la ex dirigente de controlar algún órgano partidista en el CDE.