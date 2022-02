Natale truena vs Belmont: no hubo alianza del PVEM con Morena por su soberbia y arrogancia

La arrogancia y soberbia del dirigente estatal de Morena, Aristóteles Belmont, fue el motivo por el cual el Partido Verde Ecologista de México desistió de presentar alguna candidatura común en las elecciones extraordinarias de San José Miahuatlán y Teotlalco, reveló el dirigente del verde, Jaime Natale Uranga.

En entrevista para CAMBIO, ‘Jimmy’ Natale destacó que las pláticas estaban avanzadas con Morena para poder formalizar candidaturas comunes en estos dos municipios, pero la dirigencia estatal de Morena buscó imponer a sus candidatos cerrándose completamente a negociaciones.

El dirigente del verde destacó que fue debido a esta acción que decidieron de última hora no registrase en candidatura común con Morena y el PT, optando así solamente contender por el municipio de Tlahuapan acompañados del partido huachicolero del PSI con el candidato Alberto Roa.



“La soberbia es una mala consejera en la política y pues parece que en el tema de la dirigencia de Morena pues hay mucha ¿no?, mucha soberbia, mucha arrogancia y pues buena, a veces olvidan que estamos en igualdad de condiciones, lo que vale el instituto político que yo represento y por esas circunstancias decidimos mejor no registrar”, destacó el dirigente.



‘Jimmy’ Natale remarcó que su partido no estaba dispuesto a postular a dos candidatos sin algún argumento para que en una campaña de 15 días intentaran ganar popularidad para pretender ganar las elecciones, pues calificó el hecho como ‘enviarlos al matadero’ ya que consideró que las propuestas de Morena carecían de oportunidades para ganar.

Asimismo, aseguró que no valoraron el papel del PVEM en las mesas de negociación. Debido a esto fue que tomaron la decisión de no acompañarlos en las elecciones extraordinarias, puesto que no respetaron el valor que tiene el partido ya que consideró que se han ganado un lugar al ganar 14 presidencias municipales en el proceso electoral del año pasado.