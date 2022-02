PRIANRD arremete vs el IEE por retraso en lineamientos para las elecciones extraordinarias

Los dirigentes del PRI, PAN y PRD lamentaron que el IEE no contemplara mejor los tiempos electorales para poder aprobar los lineamientos de forma anticipada.

Los dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD arremetieron en contra del Instituto Electoral del Estado por no aprobar con tiempo los lineamientos de candidaturas para las elecciones extraordinarias, obligándolos a modificar los acuerdos a los que habían llegado.

En rueda de prensa, los dirigentes explicaron que habían llegado a divergentes acuerdos respecto a la postulación de candidaturas en los municipios concretando una Alianza conjunta.

Debido a que el órgano electoral público los lineamientos de las candidaturas un día antes del proceso, se vieron obligados inclusive a no participar en algunos casos.

Los dirigentes lamentaron que el IEE no contemplara mejor los tiempos electorales para poder aprobar los lineamientos de forma anticipada, pero señalaron que el no ir en alianza no los aleja de mantenerse unidos de cara al 2024.