Romero Serrano se enfila a su salida de la ASE: juez determina suspenderlo del cargo de auditor (VIDEO)

Un juez de control dio cuenta al Congreso del Estado de la suspensión de sus labores del titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, como parte de medidas cautelares que le fueron imputadas a raíz de una investigación de violencia familiar que arrastra en su contra, esto pese a que incluso la esposa del auditor ha negado tales hechos.



El @CongresoPue recibió un oficio de un juez federal, donde se da vista de la suspensión de sus labores a @aud_francisco como titular de la @AsePuebla, esto debido a investigación que arrastra por violencia familiar@rochapress@Diario_Cambio pic.twitter.com/tncwMpJP5L

— Jose Campos (@josecamp11) February 14, 2022







El Congreso del Estado recibió un oficio por parte de un juez de control instalado en San Andrés Cholula, en donde se dio cuenta de una suspensión provisional del titular de la ASE mientras se realizan las investigaciones pertinentes por una denuncia de violencia familiar que enfrenta.

Durante la sesión plenaria, la Mesa Directiva dio lectura al escrito al término de la comparecencia del Fiscal General del estado, Gilberto Higuera Bernal, el cual ingresó de manera ‘sorpresiva’, según señalaron algunos legisladores a CAMBIO al finalizar la sesión ordinaria.



“En audiencia oral de esta misma data se decretó, como medida cautelar en contra del imputado Francisco José Romero Serrano, la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada profesional o actividad laboral siendo la del auditor superior del estado de Puebla”, destacó la diputada Karla Victoria Martínez Gallegos.



El documento señalaba que el motivo de esta medida cautelar obedecía a la probable participación en el delito de violencia familiar cometida en agravio de un menor de edad, el cual está siendo defendido por un abogado adscrito a la Procuraduría de Protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, se instruye al Congreso del Estado que dé cumplimiento a los trámites administrativos correspondientes para acatar el fallo del juez de control, motivo por el cual se turnó a la Junta de Gobierno y Coordinación Política para el análisis del documento en cuestión.

Con esto, Francisco Romero Serrano dejará momentáneamente su cargo, aunque serán los coordinadores de las diferentes bancadas quienes determinen qué mecanismo aplicar, pues si bien se aprobaron modificaciones a la Constitución para poder destituir al titular de la ASE, no han entrado en vigor al no tener el respaldo del 50 por ciento más uno de los ayuntamientos, además de que sólo se precisa la suspensión del titular mas no su remoción.

El pasado 24 de diciembre, Romero Serrano publicó un video en redes sociales acompañado de su esposa, quien negó en algún momento haber sido violentada por el titular de la ASE, aunque el nuevo oficio señala que en realidad es acusado por la supuesta agresión a un menor de edad.