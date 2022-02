Lalo Alcántara censura a sus diputados por criticar reformas en materia de fiscalización

Los conflictos al interior de la bancada del PAN continúan saliendo a flote, pues el coordinador Eduardo Alcántara Montiel le dio la espalda a sus compañeros de partido al criticar los señalamientos que han realizado por considerar “un traje hecho a la medida” las reformas en materia de fiscalización tras la suspensión de Francisco Romero Serrano como titular de la ASE.

La bancada panista en el Congreso del Estado sigue sufriendo los estragos políticos que dejó la elección de la dirigencia estatal de su partido en noviembre del año pasado, pues se fincó una ruptura entre los diputados que se vio evidenciada durante el debate del DAP donde la mayoría de sus integrantes no respaldaron la propuesta de su coordinador, Eduardo Alcántara, para que se aplicara el cobro en la capital poblana.

En la sesión plenaria del pasado viernes, los panistas encabezados por Mónica Rodríguez Della Vecchia y Rafael Micalco, acusaron que las reformas a diversas leyes en materia de fiscalización eran un traje a la medida para fincar el camino de la salida del auditor Francisco Romero Serrano, asegurando que era más un tema político que legislativo.

Su coordinador, Eduardo Alcántara, los dejó solos, pues salió en defensa de los cambios que se realizaron menoscabando los comentarios de sus compañeros de bancada asegurando que dichas reformas no tienen nada que ver con la búsqueda de la remoción del titular de la ASE.

“Recordarás que tuvimos una reforma apenas a la Ley de la Auditoría, este tema no se modificó, está así desde la anterior, no falta quien diga ‘le hicieron un traje a la medida con la Ley ahorita’, no, esta parte viene desde la Ley anterior, sigue estando igual”, destacó el coordinador del PAN.