Nacho Mier exige al INE “no cruzar la raya” de sus atribuciones legales vs diputados federales

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, pidió a los consejeros del Instituto Nacional Electoral “que no crucen la raya” y excedan sus facultades conferidas buscando parar el Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica con el pretexto de la veda electoral por la revocación de mandato.

En entrevista, Mier Velazco señaló que el motivo por el cual han sido llamados por el Instituto Electoral del Estado es por la supuesta promoción de la consulta ciudadana para la revocación de mandato en los foros organizados por los diputados federales emanados de Morena.

El legislador poblano destacó que los congresistas están dándole cumplimiento a un acuerdo del Pleno de la Cámara de Diputados en el que se estableció la máxima difusión acerca de la Reforma Eléctrica a través de un Parlamento Abierto, para que los mexicanos tengan total conocimiento de los cambios planteados.

Además se estableció que la bancada de Morena podría efectuar asambleas informativas con los ciudadanos, las cuales están abarcando todos los estados de la república para poder tener un mayor alcance.

“Que no crucen la raya. La Constitución establece el ámbito de sus responsabilidades, que nos dejen a la Cámara de Diputados hacer nuestro trabajo; yo no me meto a definir por qué nada más se van a instalar para este ejercicio 57 mil casillas. Ellos dicen que no les alcanza el dinero, yo pienso lo contrario, pero ya es su decisión soberana”, sentenció Ignacio Mier Velazco.