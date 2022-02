Nora dice NO: que Lalo deje de buscar cómo cobrar (FOTOS)

La diputada Nora Merino Escamilla exigió al alcalde Eduardo Rivera Pérez que deje de proponer sólo acciones recaudatorias y se centre en temas de mayor importancia para la ciudadanía, puesto que la aplicación de parquímetros afectaría directamente a las familias poblanas.

En entrevista, Merino Escamilla enfatizó que hay muchos puntos endebles en esta propuesta, pues no ha habido un plan para el ordenamiento de la movilidad, siendo éste el pretexto para la implementación de parquímetros y no se están contemplando diversos factores que podrían tener un efecto colateral.

Asimismo, enfatizó que en caso de que esta propuesta se ejecute, debe de haber transparencia en el proceso de licitación de la empresa que se encargará del programa, además de los montos para el contrato y la empresa a la cual se concesionará el servicio de parquímetros.

“El presidente municipal debe dejar de recurrir a esta fórmula que es la recaudación, recaudación. El tema de DAP, recaudación. El tema de parquímetros, recaudación; si bien es una práctica muy común en los panistas la creación de nuevos impuestos, creo que no es momento para poder pensar en eso”, destacó la diputada del PT.

La legisladora enfatizó que el alcalde capitalino debe de enfocarse en el ordenamiento del Centro Histórico, puesto que es un elemento importante para que se pueda contemplar un servicio de parquímetros que englobe a todas las personas que no sólo visitan el Centro Histórico, ya que las más afectadas serán las que laboran en el primer cuadro de la ciudad.

Merino Escamilla pidió al alcalde reordenar su lista de prioridades en cuanto a sus acciones de gobierno, ya que está centralizando sus acciones en el centro de la capital poblana y no ha tomado en cuenta las necesidades que hay en las juntas auxiliares, además del problema de inseguridad que ha ido en incremento.

Por su parte, el diputado Iván Herrera Villagómez aseguró que el alcalde Eduardo Rivera Pérez busca con esta propuesta recaudatoria mantener los privilegios del PAN con su regreso a la alcaldía, pues los funcionarios del Ayuntamiento tienen sueldos altos en comparación de la supuesta falta de recursos que reporta el panista.

De igual forma, señaló que el edil ha estado aplicando una ‘política recaudatoria’ en la que ha buscado generar más recursos a costa de los bolsillos de la ciudadanía, pues sus propuestas han girado en torno a este punto.

Aunado a esto, consideró que la propuesta está “sacada de la manga”, ya que el cobro de los parquímetros no fue incluido en la Ley de Ingresos que fue aprobada por el Cabildo y por el Congreso del Estado, agregando que ni si quiera el alcalde será quien se encargue de verificar el proyecto como tal.

“Para comenzar no está en la Ley de Ingresos que nosotros aprobamos y que también aprobó su propio cabildo, se la sacó de la manga y tan se la sacó de la manga que dice que él (Eduardo Rivera Pérez) no se va a hacer cargo, se la va a dejar a su gerente; esto es parte de que no tiene un buen diagnóstico”, sentenció.