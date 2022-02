Augusta frena reconciliación en el PAN: reunión con Genoveva hasta que culminen sus impugnaciones (FOTOS)

Augusta Díaz de Rivera insistió en su ruptura con la diputada federal Genoveva Huerta Villegas, pues la dirigente estatal aseguró que no se reunirá con ella hasta que se acabe el conflicto legal entre ambas partes, luego de que Huerta Villegas presentó dos impugnaciones más para revertir los resultados de la contienda interna.

Genoveva Huerta no da por concluida la batalla legal en contra de Augusta Díaz para buscar que se repita el proceso de elección de la dirigencia del PAN estatal, pues presentó dos impugnaciones ante la Sala Regional de la Ciudad de México del TEPJF, buscando revertir los acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, el cual desechó sus quejas por haberlas presentado de forma extemporánea.

Ante esto, la dirigente del PAN demeritó los procesos que inició su antigua contrincante al asegurar que ya los tribunales locales y federales le han tirado varios procesos en los que busca que los resultados de la elección se inviertan o, en todo caso, que éstos no sean reconocidos y se rehaga el proceso de elección interna.

“No, con ella no me he reunido (con Genoveva Huerta Villegas), estoy esperando a que termine el proceso legal para poderle llamar o que ella me llame, como ella quiera, es un asunto de dos vías. Yo he dicho en muchas entrevistas que tiene que estar terminado el proceso legal que empezó a andar para poderme reunir con ella”, señaló la dirigente.