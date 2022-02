Marko Cortés se lanza vs Barbosa y critica falta de resultados y de obras en Puebla (VIDEO)

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, arremetió en contra de Miguel Barbosa Huerta a la par que amenazaba que su partido regresaría al poder en 2024, cuestionando los resultados del gobierno del morenista, sobre todo en materia de obra pública.

En rueda de prensa Marko Cortés aseguró que el principal objetivo del PAN es regresar el modelo de gobierno de su partido a Puebla, pues consideró que ha dado buenos resultados en administraciones pasadas.

El panista mencionó que la gestión de Miguel Barbosa ha sido mala, ya que no se han entregado resultados como sucedió en administraciones pasadas donde estuvo al frente el PAN en materia de generación de empleos, bienestar, desarrollo, infraestructura y modernidad.

“No ha sido un buen gobierno, no se ha generado inversión, no se han generado empleos, no se ha generado desarrollo, no se ha generado bienestar, no hay avance en el estado de Puebla. Le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, los gobierno panistas en Puebla dejaron desarrollo, crecimiento, infraestructura, modernidad y eso nadie lo va a poder tapar”, destacó el dirigente panista.