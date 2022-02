Calla Oswaldo Jiménez ante retiro de las Ventanas Ciudadanas en la capital poblana

El diputado por el Partido Acción Nacional, Oswaldo Jiménez, prefirió callar respecto al retiro de las mil 600 videocámaras por parte del Ayuntamiento de Puebla encabezado por Eduardo Rivera Pérez, pues él fue uno de los asociados de las empresas que vendieron videocámaras de seguridad para el programa de Ventanas Ciudadanas durante el gobierno de Claudia Rivera Vivanco.

El diputado no dio ninguna declaración a CAMBIO respecto a la medida que el actual Ayuntamiento de Puebla ha realizado sobre remover las cámaras de vigilancia del programa Ventana Ciudadana que se gestionó durante la administración de Claudia Rivera Vivanco, incluso aseguró no estar al tanto del tema.

“La verdad es que no tengo información, no sé si ya las retiraron, no sé si vayan a poner otras, lo cierto es que no tengo información, pero creo que sería muy valioso mantener este programa que se llevó a cabo durante la administración municipal pasada, la de Claudia Rivera Vivanco”, declaró Jiménez.