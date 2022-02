Roberto Solís arremete contra Lalo por alza en inseguridad en la capital poblana

El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Roberto Solís, lamentó que el alcalde Eduardo Rivera Pérez haya dejado inoperante el programa de Ventanas Ciudadanas en la capital poblana y dijo esperar que esto no se deba a la búsqueda de un contrato dirigido a una empresa en específico.

En entrevista, Roberto Solís hizo un llamado al alcalde Eduardo Rivera Pérez para que se enfoque en gobernar la capital con los recursos que tiene en lugar de buscar aplicar políticas recaudatorias, pues le echó en cara que previo a llegar al cargo presumía que tenía experiencia, pero consideró que no lo ha demostrado.

El morenista aseguró que el programa de Ventanas Ciudadanas es útil para mantener la seguridad en el municipio, puesto que es una forma de poder monitorear y rastrear cualquier acto delictivo, además de tener un mayor control respecto a las calles en las que se encuentran ubicadas, pues se supone son las más peligrosas.

“Tuve la oportunidad de estar en el C5 y te das cuenta que las cámaras son de gran utilidad, porque te permite monitorear, te permite ir rastreando, te permite hilar cómo van en las diferentes calles; entonces, es lamentable que estas ventanas no estén funcionando y a mí me gustaría pensar que no es un tema de un contrato dirigido hacia cierta empresa, sino que tenga que ver con mejorar la calidad de estas cámaras”, sentenció Roberto Solís.