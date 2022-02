En Puebla no se permitirá que existan zonas controladas por grupos criminales: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que no se permitirá que existan zonas controladas por grupos criminales ni que se realicen actos como la masacre que se registró este domingo en Michoacán, toda vez que se han dado respuesta inmediata a los temas de inseguridad.

El mandatario estatal destacó que el pasado viernes se llevó a cabo una reunión con los alcaldes de la zona metropolitana para poder atender el tema de seguridad, acordando la realización de operativos de manera conjunta.

En este sentido afirmó que no se permitirá que los poblanos vean afectadas sus condiciones de desarrollo por temas de inseguridad, a comparación de lo que sucede en otros lugares del país.

Barbosa Huerta también lamentó la ejecución de 17 personas en Michoacán, asegurando que se respaldarán las acciones que tomen las autoridades correspondientes en ese caso.

"En Puebla no habrá condiciones por las cuales la gente no pueda disfrutar del lugar donde vive ni de su domicilio, tiene que disfrutarlo plenamente, no habrá región que esté dominada por la delincuencia. ", declaró.