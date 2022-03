La UIF presentó la denuncia vs Romero Serrano, revela Barbosa (VIDEO)

La Unidad de Inteligencia Financiera fue quien presentó la denuncia en contra del auditor superior suspendido, Francisco Romero Serrano, por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En su conferencia matutina se indicó que el gobierno del estado no presentó ninguna denuncia en contra del servidor público suspendido, sino que está fue promovida por la UIF.

De igual manera Barbosa Huerta indicó que se tendrá que seguir el procedimiento correspondiente para la designación de un nuevo auditor en caso de ser necesario.

“En el caso del auditor, no fuel el gobierno del estado, es una indagatoria que proviene originalmente por investigaciones de la UIF, así que no, no fue el gobierno del estado", expresó.