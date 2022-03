16 ex alcaldes y funcionarios morenovallistas han sido detenidos por corrupción en el barbosismo (VIDEO)

Existen más denuncias en contra de ex servidores públicos por haber incurrido en estas acciones durante el ejercicio de sus funciones

Ex presidentes municipales, ex servidores del Gobierno del Estado y ex legisladores locales forman parte del grupo de 16 personas que han sido detenidas en la actual administración estatal por haber incurrido en actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que su gobierno mantiene múltiples denuncias en contra de ex servidores públicos que incurrieron en irregularidades, sin importar que hayan formado parte de su gobierno, evidenciando un combate a la corrupción.



Hemos presentado múltiples denuncias contra funcionarios de administraciones pasadas, de los niveles más altos, y cada denuncia deriva de la investigación y de haber encontrado evidencias de actos irregulares. pic.twitter.com/a5dg7C2sCk

— Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) March 1, 2022

El último caso fue el de Guillermo Aréchiga Santamaría, ex secretario de Movilidad y Transporte que fue detenido la noche del pasado lunes por elementos de la Fiscalía General del Estado por anomalías a su paso por la dependencia estatal.

Otro de los casos destacados de políticos que ahora se encuentran tras las rejas es el del ex operador morenovallista Eukid Castañón Herrera, quien está preso por los delitos de extorsión, operaciones con recursos ilícitos, amenazas y falsedad de declaraciones, siendo trasladado a principios de año a un penal de Durango.

El auditor superior suspendido, Francisco Romero Serrano, forma parte del listado tras haber sido denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntas operaciones con recursos ilícitos y detenido el 25 de febrero del año en curso.

Ex ediles, detenidos por corruptos

La lista de ex presidentes municipales que han sido detenidos por irregularidades mientras estaban en funciones es larga, siendo el primero de ellos el ex edil de Tehuacán, Felipe Patjane Martínez, quien fue detenido el 15 de noviembre de 2019 por los presuntos delitos de desvío de recursos, uso indebido de funciones y abuso de autoridad, dejando una deuda de 120 millones de pesos en el municipio.

El panista Leoncio Paisano Arias es otro de los políticos que están en prisión, ya que el 13 de abril de 2021 fue detenido en el velorio de su padre por actos de peculado y el desvío de 42 millones de pesos, obteniendo un amparo en septiembre del mismo año y siendo aprehendido nuevamente por el cargo de abuso de autoridad.

En el listado también se destaca el ‘huachiedil’ de Quecholac, Alejandro Martínez, hermano del capo huachicolero ‘El Toñín’, quien fue detenido en septiembre pese a haber ganados su reelección en el cargo, siendo acusado por los delitos de abuso de autoridad, peculado y asociación delictuosa.

Entre los ex presidentes municipales detenidos también se encuentran el ex alcalde de Huaquechula, Edwin Mora, Víctor Bolaños Altamirano de Zoquitlán, Evelio Rodríguez Cortés de Jalpan, Leandro Barrales Meza de Huehuetlán El Grande, Gonzalo Morales Arce de Coronango y Ángel López Cabrera de Honey.

Ex funcionarios morenovallistas y galicistas detenidos

En el listado también figuran Alfonso Siriako Guillén Almaguer, ex magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla y Froylan Pedraza Bouchan, quien fue director General de la Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial al cometer pagos apócrifos para la construcción del Centro Expositor a su paso por la Secretaría de Infraestructura.

En agosto del año pasado fueron vinculados a proceso José Guadalupe Huchim y Antonio Velazco, ex integrantes del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) al participar en la firma de contratos irregulares para la construcción del Tren Turístico Puebla-Cholula.