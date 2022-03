Aréchiga debe asumir sus responsabilidades, no es perseguido político: Sergio Salomón

El presidente del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, señaló que los servidores públicos deben de asumir sus responsabilidades y en caso de haber violado la Ley debe de castigarse con justicia, esto ante el arresto del ex secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría.

En entrevista, el diputado de Morena aseguró que tanto Guillermo Aréchiga como Francisco Romero Serrano tienen la oportunidad de demostrar su inocencia ante las autoridades judiciales, destacando que el proceso que enfrentan se llevará conforme a lo marque la Ley.

Al respecto, Céspedes Peregrina sentenció que los dos ex funcionarios no deben de asumirse como perseguidos políticos, pues consideró que no hay claridad en las acciones que realizaron en sus cargos, ya que consideró que como servidores públicos la responsabilidad de las acciones es alta.



“Es muy importante que todos los servidores públicos tengamos mucha claridad en lo que nos marca la Ley, y lo único que tenemos que hacer es cumplirla, si la cumplimos no tendremos problemas, quien no la cumpla tendrá problemas. Eso no está dirigido a nadie, es para que todos asumamos nuestra propia responsabilidad y nos portemos conforme lo que marca la Ley”, sentenció el coordinador de la bancada de Morena.



De igual forma pugnó porque las autoridades responsables de los procesos investigativos hagan un buen trabajo en cuanto a ambos casos, y aseguró que los procesos se realizarán conforme a derecho y respetando la presunción de inocencia en ambos casos tal como lo establece la Ley.

En cuanto al proceso de destitución de Francisco Romero Serrano que se encuentra en el Congreso del Estado, dijo esperar a que el próximo jueves durante la Sesión Ordinaria del Pleno, ya se tenga algún avance respecto del análisis de la solicitud que realizaron sus compañeros de bancada.