Con Barbosa la ley no distingue entre funcionarios y ex funcionarios que son corruptos: Sergio Salomón

El diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina resaltó que con las recientes detenciones de la Fiscalía General del Estado contra funcionarios y ex funcionarios son una muestra de que con el gobierno de Miguel Barbosa Huerta la ley no distingue entre quienes incurren en actos ilegales.

En entrevista, el coordinador de Morena aseguró que si bien es un hecho que llama la atención el que se trate de servidores públicos, también dijo que no es algo que deba resaltarse, puesto que los registros de las autoridades correspondientes indican que hay demasiados delitos cometidos por ciudadanos comunes.

En ese sentido, aseguró que el hecho de que haya detenciones de tres ex funcionarios en un periodo corto es algo que se debe de analizar a profundidad, sobre todo en cuanto a los delitos que cometieron, puesto que no todos fueron en el ejercicio de su cargo ya que en el caso de Juan Carlos Fernández Jasso fue por un tema particular.

Salomón Céspedes destacó que fuera de que se trate de servidores públicos, el Gobierno del Estado ha demostrado que la Ley no distingue entre funcionarios y la sociedad civil, aunque destacó que es importante esperar a que se resuelva el caso, pues por lo pronto se respetará su presunción de inocencia.



“Yo creo que no es un tema de si son funcionarios o es ex funcionarios, el tema es analizar con mucha puntualidad qué tipo de delitos son y por qué se ocasionaron (…) Llama la atención que sean servidores públicos o ex servidores públicos en tema de funciones, pero creo que al final de cuentas la ley no distingue”, señaló Salomón Céspedes.



Por su parte, el diputado panista Rafael Micalco aseguró que presentará una iniciativa ante el Congreso del Estado para que se respete la presunción de inocencia de los actores que se han detenido en los últimos días; a la par, comentó que llama la atención que se den estas aprehensiones de forma consecutiva, por lo que pidió a las autoridades correspondientes que se lleve un proceso apegado a derecho.