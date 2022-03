Barbosa exhorta a feministas no incurrir en la violencia en el 8M (VIDEO)

El gobernador Miguel Barbosa Huerta exhortó a los grupos feministas que participarán en las manifestaciones del Día de la Mujer a que no incurran en actos violentos, asegurando que no habrá ninguna agresión por parte de las autoridades.

El Ejecutivo estatal refirió que se garantizará la seguridad de aquellas mujeres que formen parte de alguna de las movilizaciones que se tienen planeadas realizar este 8 de marzo.

Sin embargo, también les hizo un llamado a las participantes a realizar sus marchas de manera pacífica y evitar que haya actos de violencia como se han presentado en otros años.

"Les pedimos mucho respeto en todas sus manifestaciones, no hechos violentos, ayúdenos a reflexionar sobre eso (...) hay que cuidar a las manifestantes, hay que cuidar a la sociedad y a que no afecten nuestros monumentos históricos, no se va a agredir a nadie. ", manifestó.