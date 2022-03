Barbosa le “jala las orejas” a Angélica Alvarado por la inseguridad en el carnaval de Huejotzingo

La alcaldesa Angélica Alvarado recibió un "jalón de orejas" por parte del gobernador Miguel Barbosa Huerta, ante la inseguridad que se presentó en el carnaval de Huejotzingo.

El mandatario refirió que las autoridades deben de garantizar la seguridad en los eventos que sean realizados por ellos, para darle tranquilidad a la ciudadanía.

En este sentido puso el ejemplo del carnaval de Huejotzingo, en donde recordó que el asesinato de tres estudiantes de medicina y un conductor de Uber, tras haber asistido a dicho evento.

Barbosa Huerta lamentó que este año también se hayan presentado incidentes en la realización del evento, afirmando que si no hay seguridad se debe de cancelar.

"Si la autoridad municipal no puede garantizar seguridad de la ciudadanía o de la gente entonces no se puede autorizar el carnaval, recuerden Huejotzingo hace dos años con los estudiantes, hace un año no hubo y ahora ahí están otra vez", dijo.