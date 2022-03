Mujeres con más espacios en la política, pero hacen falta posiciones de mando: Nora Merino

La diputada Nora Merino Escamilla señaló que si bien hay mayor participación de las mujeres en cargos políticos, falta que se les dé la oportunidad de estar en espacios de relevancia como en la Jugocopo, en donde sólo hay una mujer entre los seis coordinadores de bancadas.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso Local, Nora Merino Escamilla, reconoció en entrevista para CAMBIO que si bien han realizado cambios a la Ley en materia de paridad de género y la eliminación de la violencia política en razón de género, aún tienen ventanas de oportunidad para mejorar.

En ese sentido, reconoció que aunque la actual legislatura es la de mayor presencia de mujeres con 21 de los 41 representantes del Congreso del Estado, aún no hay apertura para que ellas ocupen más espacios en la toma de decisiones en el legislativo.

Muestra de ello, ejemplificó, es la falta de mujeres en la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, un órgano donde los coordinadores y representantes de las diferentes fuerzas políticas toman las decisiones de mayor peso en el Congreso del Estado y sólo Nora Merino es la única mujer en el órgano que está conformado por siete integrantes.

“Hay muchas situaciones aún de violencia política en razón de género, aún hay muchos temas en nuestra participación, lo hemos comentado. En la realidad no estamos en la toma de decisiones, no somos 21 diputadas, el número de diputados no cuenta sino comparado con 20 diputados que es la mayor legislatura con mayor presencia de mujeres, sí, pero nos hace falta ahora ingresar a los órganos de toma de decisiones como es la Junta de Gobierno”, destacó Merino Escamilla.