CCE no tendrá la concesión del Tren Turístico, deben ser personas físicas o morales: Barbosa (VIDEO)

El Consejo Coordinador Empresarial se quedará con las ganas de tener la concesión del tren turístico, ya que ésta no será entregada a ninguna cámara empresarial, sino a una persona física o moral, aseguró el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El pasado viernes el mandatario estatal y la secretaria de Economía, Olivia Salomón, sostuvieron un encuentro con el presidente del CCE, Ignacio Alarcón y el empresario Rubén Contreras, el cual fue calificado como provechoso por parte del propio gobernador al abordarse distintos temas, como el del predio que se encuentra en un litigio legal y en materia de seguridad.

Sin embargo, Barbosa Huerta descartó que dentro de dicha reunión se haya acordado que la concesión del tren turístico se le vaya a entregar al organismo empresarial como se había difundido.

Inclusive aseguró que el proyecto dejará de interesarles a los miembros de dicha cámara empresarial una vez que se den cuenta de que éste no genera los ingresos suficientes para dar ganancias económicas.

"El tema del tren turístico no es importante, al final no les va a interesar porque no produce ninguna ganancia (...) no hay tal acuerdo como se dijo al otro día", expresó.