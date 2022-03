Barbosa pide a Angélica que si no pueden con la seguridad, no autorice carnavales en Huejotzingo (VIDEO)

La alcaldesa de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, ha sido incapaz de mantener la seguridad en el municipio, por lo que recibió un ‘jalón de orejas’ por parte del gobernador Miguel Barbosa Huerta tras los hechos violentos que se registraron en el carnaval.

El Ejecutivo Estatal aseguró que los municipios en donde se llevan a cabo carnavales deben de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para quienes asistan a estos eventos, pues de lo contrario deben de cancelarlos.

En este sentido ejemplificó el caso de Huejotzingo, en donde hace dos años fueron asesinados tres estudiantes de medicina y un conductor de Uber tras haber asistido al carnaval de dicha demarcación.

Barbosa Huerta inclusive criticó la realización del evento en este año, en donde también se registraron hechos violentos y por lo cual se debe de brindar una explicación clara por parte del gobierno de Angélica Alvarado, después de que en el 2021 fuera cancelado por la pandemia del COVID-19.

"Si la autoridad municipal no puede garantizar seguridad de la ciudadanía o de la gente, entonces no se puede autorizar el carnaval. Recuerden Huejotzingo hace dos años con los estudiantes, hace un año no hubo y ahora ahí están otra vez”, dijo.