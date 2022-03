Estefan al Ayuntamiento de Tehuacán: tenemos acta de Cabildo en la que avalaron cobro del DAP (VIDEO)

Afirmó que el nuevo impuesto no se integró a ningún municipio si no era solicitado, remitiendo al dictamen en que pedían el cambio al Congreso y la sesión donde lo autorizaron

El presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Jorge Estefan Chidiac, desmintió al Ayuntamiento de Tehuacán al asegurar que la dirección jurídica del Congreso del Estado tiene los documentos en donde el gobierno municipal solicitó que se integrara el DAP a la Ley de Ingresos del municipio.

En entrevista, el priista desmintió las contestaciones del gobierno municipal de Tehuacán a los amparos presentados por distintos ciudadanos que buscan revertir el cobro del ‘tarifazo’ del DAP en dicha demarcación, con la que señalan que no solicitaron que se incluyera en la Ley de Ingresos.



? Jorge Estefan Chidiac, confirmó que los documentos de solicitud para integrar el cobro del #DAP a la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de #Tehuacán se encuentran en la dirección jurídica del Congreso del Estado pic.twitter.com/C6SRf7OLM2

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) March 15, 2022

Estefan Chidiac destacó que la dirección jurídica del Congreso del Estado cuenta con las actas de Cabildo en las que modificaron sus leyes de ingresos metiendo el cobro del DAP, así como la fórmula unitaria que propuso el Ayuntamiento para que se estableciera el pago a lo largo del 2022.



“El área jurídica del Congreso revisó que en todos los casos en que subiera al Pleno existiera toda la documentación necesaria y existieran los acuerdos de Cabildo. En ese sentido confiamos en lo que revisó el jurídico, no he visto personalmente el acta de Cabildo pero era uno de los requisitos”, explicó el coordinador priista.



En ese sentido, destacó que no se integró a ningún municipio el ‘tarifazo’ del DAP si no era solicitado por los Cabildos, remitiendo el dictamen donde solicitaban el cambio al Congreso y el acta de la sesión donde autorizaron el cobro, descartando el ingreso forzoso por parte de los diputados a un municipio en particular.

Asimismo, reiteró su confianza en que la dirección jurídica del Congreso Local haya realizado un análisis exhaustivo de la documentación de los más de 140 municipios que solicitaron integrar el cobro del DAP en sus leyes de ingresos, pues hasta la fecha no se ha tenido ninguna queja respecto a la situación que denunciaron los activistas de Tehuacán respecto a la contestación del Ayuntamiento.