Ante el desfalco en Chignahuapan, MBH pide a ediles denunciar

Los alcaldes actuales deben de denunciar las irregularidades que cometieron sus antecesores para que sean investigadas, señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta al mismo tiempo de indicar que la Auditoría Superior del Estado debe de continuar con la revisión de las cuentas públicas.

El Ejecutivo Estatal señaló que existieron algunos presidentes municipales que fueron cobijados por el auditor superior suspendido de sus funciones, Francisco Romero Serrano, para que no se hicieran señalamientos sobre sus malos manejos.

Por ello es que pidió al órgano autónomo a que elimine esas prácticas y continúe con las revisiones de las cuentas públicas de los ediles que estuvieron en el periodo 2018-2021 en apego a la ley.

De igual manera afirmó que los actuales alcaldes deben de presentar denuncias en contra de sus antecesores, en caso de que éstos hayan cometido irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

El gobernador Miguel Barbosa descartó que estas acciones se traten de persecuciones políticas, afirmando que se debe de garantizar el cumplimiento de la ley, sino de una obligación por parte de las autoridades en funciones.

Asimismo, reconoció al alcalde de Chignahuapan, Lorenzo Nava y a su administración por haber denunciar a su predecesor Javier Tirado por haber cometido un presunto daño patrimonial por 195 millones de pesos.

“Es su obligación el no quedarse callados, si no les van a ir a gritar (…) no se trata de tener un régimen de persecución, se trata de que la ciudadanía sepa”, expresó.