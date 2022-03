Voz de los Desaparecidos desaprueba a especialistas que integraron la Comisión de Búsqueda: nadie los conoce

La fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos, María Luisa Núñez Barojas, desaprobó la integración de los dos especialistas que serán parte de la Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla avalada por el Congreso estatal. A la vez aseguró que estas personas ‘salieron de la nada’, pues su trayectoria en materia de búsqueda de desaparecidos es desconocida por todos los familiares que pertenecen al grupo; además destaca que uno de los especialistas es licenciado en ingeniería en biotecnología y la otra en derecho.

La miembro fundadora señaló que el trabajo de los especialistas podría entorpecer la labor de búsqueda de personas, ya que no es la primera vez que se topan con alguna institución del Estado que obstaculiza el trabajo realizado por los familiares de personas desaparecidas.

De modo que los especialistas que tendrán un puesto en la Comisión de Desaparecidos deberían haber contado con una trayectoria y experiencia en el tema de búsqueda de personas, toda vez que se necesita de gente que comprenda los temas que están investigando.

Por ello, Núñez Barojas contactó a las familias que pertenecen al colectivo para pedir información sobre Lidia Islas González y Rivers Emmanuel Morales Salazar, los especialistas seleccionados para integrar la Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla ya que ella no pudo obtener información de ellos en plataformas como el portal de Transparencia; no obstante, ninguna persona a la que solicitó información pudo decirle algo, pues nadie los conoce.

“Esas dos personas que fueron nombradas para la Comisión no tienen ningún reconocimiento por nadie, ni por una institución en su trayectoria como especialistas en el tema de búsqueda de personas desaparecidas. No son activistas, no es cierto que han trabajado con las familias. Nosotros hicimos un sondeo con familiares en Puebla que forman parte del colectivo y aun los que no forman parte de él y todos los desconocen”, declaró Núñez.