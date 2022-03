Arrecia ofensiva del PAN vs juntas auxiliares: también quieren desaparecer las de municipios metropolitanos

El coordinador del Grupo Legislativo del PAN, Eduardo Alcántara Montiel buscará desaparecer no sólo las cinco Juntas Auxiliares de Puebla capital, sino también planea realizar lo mismo con las de San Andrés Cholula y otros municipios de la zona metropolitana.

No obstante, Alcántara refirió que se debe realizar un estudio a fondo sobre la condición urbana de las cinco Juntas Auxiliares, es decir, revisar si éstas han dejado de ser mixtas para pasar a formar parte de la mancha urbana y, de ser así, adjuntarlas a la propuesta de desaparición de las mismas para convertirlas en colonias.

Cabe subrayar que el legislador panista no vio con malos ojos realizar una Consulta Ciudadana en dichas juntas auxiliares, a fin de que sus habitantes puedan manifestarse emitiendo su voto sobre el tema.

Además Alcántara Montiel anunció que la próxima semana recorrerá las cinco juntas auxiliares para que pueda acercarse a sus habitantes y conocer a fondo su situación, adelantando que los pobladores se muestran menos herméticos con la propuesta que los políticos de la ciudad, pues incluso considera que éstos no han dado un argumento fuerte para suprimirla.

“Yo hago un llamado a que se siga ampliando el debate. Es muy interesante escuchar posicionamientos encontrados en relación a esta propuesta que he hecho sobre las Juntas Auxiliares. Lo que no he escuchado hasta el momento son argumentos contundentes. Sólo he escuchado a gente decir que no es viable, lo que no he escuchado es el argumento de por qué no es viable”, insistió el coordinador panista.