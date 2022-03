Reforma Eléctrica beneficiará incluso a empresas privadas: Nacho Mier

Las empresas privadas continuarán participando en la generación de energía en el país tras la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero esto será de manera ordenada y sin los abusos cometidos durante los últimos años aseguró el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco.

Durante la Asamblea Informativo para la Reforma Eléctrica realizada en el municipio de Tecamachalco, el líder de los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados destacó la importancia de la inversión privada en el desarrollo del país, indicando que los empresarios son fundamentales en la construcción de la transformación de México.

Sin embargo, Ignacio Mier Velazco señaló que los empresarios que invierten en materia energética en México, no pueden seguir teniendo los beneficios abusivos y ventajosos que se establecieron en la Reforma Eléctrica del 2013 aprobada en lo oscurito por los diputados federales del PRIANRD.

Ignacio Mier indicó que estas condiciones ventajosas para el sector privado cuestan millones de pesos anualmente al país e impiden el desarrollo de México.

“Los empresarios son importantes para el desarrollo del país, no podemos construir la transformación sin la participación del capital privado, pero tiene que ser ordenado y no puede ser abusivo, que hagan empresa y que hagan dinero, pero no que se sacrifique a 46 millones de familias mexicanas”, señaló Mier Velazco.