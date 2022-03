Rubén Furlong aplaude a Barbosa por regreso a clases presenciales en Puebla (VIDEO)

La iniciativa privada aplaudió la decisión del gobernador Miguel Barbosa sobre reanudar las clases presenciales, ya que de esta manera se reactivará la economía, aseguró el presidente de Coparmex Rubén Furlong.



? @CoparmexPuebla avaló la decisión de @MBarbosaMX del regreso a clases presenciales obligatorio después de #SemanaSanta pic.twitter.com/PZOaiR02eH

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) March 27, 2022

En entrevista el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana señaló que es positivo que los estudiantes vuelvan a las aulas, ya que son un sector importante de la economía en la entidad.

Sin embargo, mencionó que esto no quiere decir que la pandemia ya se término y exhortó a los poblanos a no relajar las medidas sanitarias, ya que de esta manera se garantizará que no hay un rebrote.

Hay que recordar que el gobernador Miguel Barbosa anunció que las clases presenciales se retomarán al cien por ciento de sus aforos después de las vacaciones de Semana Santa.