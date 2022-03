Nacho Mier concluye Asambleas Informativas para la Reforma Energética en Puebla (FOTOS Y VIDEO)

Asegurando que la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador generará piso parejo en el cobro de la electricidad y que permitirá a las empresas privadas continuar participando en la generación de energía de manera ordenada y sin los abusos cometidos en la actualidad, el líder de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, encabezó las Asambleas Informativas en los municipios de Tecamachalco, Xicotepec, Zacatlán y San Martín Texmelucan.

Durante su participación en estas cuatro Asambleas Informativas para la Reforma, Energética realizadas durante el fin de semana, Ignacio Mier condenó los abusos y el saqueo en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fraguado en 2013 con la Reforma Eléctrica aprobada en fast track y ‘en lo oscurito’ por los entonces diputados del PRIANRD que conformaron el Pacto Por México.

Además, destacó que con esta Reforma Energética se buscará elevar a rango de derecho humano el acceso a la electricidad, indicando que este servicio es fundamental para que el pueblo de México pueda acceder a otros servicios básicos, como el del suministro del agua potable.

Fue durante la Asamblea Informativa para la Reforma Energética realizada en el municipio de Xicotepec, en donde Mier Velazco criticó las acciones de los malos mexicanos en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes condenaron la producción de energía eléctrica en el país y favorecieron a empresas privadas como FEMSA, Oxxo y Walmart.

Ante esto, el líder de los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que buscarán aprobar en las próximas semanas esta reforma eléctrica para fortalecer a la CFE y que esta empresa del Estado pueda abastecer a todo el país de energía eléctrica.

Además, Ignacio Mier aseguró que esta propuesta de Reforma Constitucional busca generar piso parejo en el cobro de las tarifas de la energía eléctrica y que no haya mexicanos de primera y mexicanos de tercera, pues consideró que los de primera siempre son lo de arriba y los que mayores beneficios obtienen a costa de la gente de abajo.

Fue en la Asamblea Informativa para la Reforma Energética en Zacatlán donde Ignacio Mier Velazco manifestó su inconformidad respecto a las tarifas de luz que pagan las grandes cadenas comerciales y las grandes empresas extranjeras asentadas en el país tras la Reforma Energética del 2013.

El líder de los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende generar piso parejo para que los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad paguen lo justo por la energía eléctrica que consumen acabando con los privilegios

"Lo que queremos es que haya piso parejo, que no haya mexicanos de tercera y mexicanos de primera, y los de primera sigan siendo siempre los de arriba a costa de los de abajo", dijo Ignacio Mier Velazco.

Asimismo, durante su mensaje en la Asamblea Informativa de Tecamachalco Ignacio Mier Velazco indicó que las empresas privadas continuarán participando en la generación de energía en el país; sin embargo, deberán de hacerlo de manera ordenada y sin los abusos cometidos durante los últimos años.

El líder de los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados destacó la importancia de la inversión privada en el desarrollo del país, indicando que los empresarios son fundamentales en la construcción de la transformación de México.

Sin embargo, Ignacio Mier Velazco señaló aquellos que invierten en materia energética en México no seguirán teniendo los beneficios abusivos y ventajosos que se establecieron en la Reforma Eléctrica del 2013, pues indicó que esas condiciones ventajosas para el sector privado cuestan millones de pesos anualmente al país e impiden el desarrollo de México.

“Los empresarios son importantes para el desarrollo del país, no podemos construir la transformación sin la participación del capital privado, pero tiene que ser ordenado y no puede ser abusivo. Que hagan empresa y que hagan dinero, pero no que se sacrifique a 46 millones de familias mexicanas”, señaló Mier Velazco.