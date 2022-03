INE busca que Revocación de Mandato fracase con medidas excesivas: Barbosa (VIDEO)

El Instituto Nacional Electoral (INE) no ha actuado de manera imparcial en el proceso de Revocación de Mandato al generar condiciones que han censurado a las acciones de los gobiernos estatales, señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario estatal reconoció que el INE cuenta con atribuciones que deben de ser respetadas; sin embargo, existe un sector de la sociedad que se encuentra inconforme ante las medidas excesivas que ha puesto alrededor del proceso de Revocación de Mandato.

Barbosa Huerta consideró que esto se debe a que se busca generar que fracase la realización de dicho ejercicio democrático, toda vez que se puede observar una actitud parcial por parte del órgano electoral.

Aunque aseguró que se ha mantenido respetuoso de las medidas aplicadas por el INE, Barbosa Huerta no descartó interponer recursos jurídicos para contravenir estas acciones excesivas que existen hacia los distintos niveles de gobierno.

Aseguró que en el caso de la administración que él encabeza, se cuentan con diversas acciones que no han podido ser anunciadas debido a la veda electoral que puso sobre el proceso.

“Hemos parado la promoción gubernamental y no porque con ella promoviéramos la Revocación de Mandato para que siguiera el presidente de la República (…) no he consultado con mis abogados si vamos a recurrirlas, probablemente sí, pero yo de entrada cumplo”, expresó.