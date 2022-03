Alcántara se aferra a eliminación de las juntas auxiliares, minimiza negativa de regidor Mantilla

Eduardo Alcántara Montiel arremetió en contra del regidor ‘lalista’ Miguel Ángel Mantilla luego de que anunciara que el Ayuntamiento no eliminaría cinco juntas auxiliares, asegurando que sólo se trata de una opinión personal pues la decisión debe ser tomada por todo el Cabildo.

Mientras pasan las semanas, Eduardo Alcántara observa cómo poco a poco se suman más detractores a su propuesta para eliminar las juntas auxiliares de La Libertad, San Baltazar Campeche, San Felipe Hueyotlipan, Ignacio Romero Vargas e Ignacio Zaragoza, inclusive hasta ha sumando detractores de su propio partido.

Tal es el caso de Miguel Ángel Mantilla, quien desde su cargo como presidente de la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla, negó que estén contemplando la eliminación de las juntas auxiliares, hasta propuso que se fortalezcan para mejorar sus funciones.

La postura del cabildante no fue del agrado del diputado panista, pues en entrevista la menospreció asegurando que sólo se trataba de una opinión personal del regidor y que no representaba la decisión que puedan tomar los demás integrantes del Cabildo al sentenciar que es una decisión que deberán de tomar entre todos.

“La opinión personal de un integrante del Cabildo no determina la posición de todos los integrantes del Cabildo, tan legítima es la posición del presidente y es parte del debate que se tiene que hacer, pero no por eso está por cerrado la discusión respectiva porque la decisión es del total del cuerpo colegiado, no de solamente de uno de los integrantes”, destacó el coordinador panista.