Hasta Estefan traiciona al alcalde: no puede pasar concesión por 10 años (VIDEO)

Hasta Jorge Estefan Chidiac se le volteó a Eduardo Rivera Pérez en su intento de concesionar la publicidad en paraderos y puentes, pues el coordinador priista aseguró que no iba a proceder si se hubiera presentado como lo contemplaba el Ayuntamiento de Puebla.

? @EstefanChidiac coordinador de la bancada priista en el @CongresoPue aseguró que no podía proceder la concesión de los espacios públicos en paraderos y puentes del alcalde @eduardorivera01 como la había presentado pic.twitter.com/oNfetWP1rK

El coordinador de la bancada priista fue uno de los aliados de ‘Lalo’ Rivera en la búsqueda de la aprobación del DAP en la capital poblana; en la segunda batalla del panista contra el Congreso del Estado, Estefan Chidiac le dio la espalda y se pronunció en contra de la concesión de 10 años para los espacios publicitarios.

Jorge Estefan dijo estar en contra de este proceso, pues aseguró que es algo que debe ser consensuado ya que tiene que dar explicación de la forma de la concesión, el modo, el tiempo por el que se entregará y el sustento jurídico de la misma; pues en caso de no ser así, no se aplicará por medio de una imposición.

El diputado explicó que el Congreso no está en contra de que se realicen las concesiones, únicamente buscan que haya aclaraciones en el proceso, las condiciones en las que se entregaría y el plazo, asegurando que debe de pasar por el legislativo del estado previo a una revisión.

De igual forma, resaltó que tal como contemplaba la concesión el gobierno de Eduardo Rivera Pérez no podría salir, por lo que consideró necesario que se remitiera una nueva propuesta en donde también pueda evaluarse la disminución del tema de la concesión puesto que los tiempos han cambiado.

“Ni estamos negando ni estamos apoyando porque no tenemos todavía una nueva propuesta, como estaba no podía salir, la verdad, no era viable así pero puede encontrarse una salida”, sentenció Estefan Chidiac.