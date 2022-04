Barbosa incita a Lalo crear un cuerpo de bomberos municipal; Puebla tiene el presupuesto, resaltó

El gobernador Miguel Barbosa Huerta hizo un llamado al alcalde Eduardo Rivera Pérez para que cree un cuerpo de bomberos municipal, afirmando que el municipio cuenta con los recursos económicos necesarios para ello.

El mandatario estatal afirmó que es necesario que el Ayuntamiento cuenta con bomberos propios, ante las condiciones de riesgo que existen en la ciudad.

"No tiene el municipio de Puebla y debe de tener, no hay justificación de no tener presupuesto, el presupuesto más alto de los municipios del estado es el del municipio de Puebla. ", declaró.