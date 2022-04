Eduardo Rivera debe crear cuerpo de bomberos municipal, el dinero no es pretexto: Barbosa (VIDEO)

El alcalde Eduardo Rivera Pérez no tiene justificación para no crear un cuerpo de bomberos municipal, ya que cuenta con los recursos económicos necesarios para ello, señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario estatal cuestionó que en algunos municipios tengan carencias en algunas áreas pese que son de apoyo a la sociedad en casos de emergencia, como lo pueden ser ambulancias y bomberos.

En este sentido, aseguró que el Ayuntamiento de Puebla debe de contar con un equipo de bomberos propios, toda vez que actualmente no existe este tipo de servicios por parte de la administración municipal, a pesar de que en la capital existen diversas zonas de riesgo de incendios.

Por ello refirió que la administración de Rivera Pérez no cuenta con ningún impedimento para crear un cuerpo de bomberos municipal, ya que tiene el presupuesto económico suficiente para ello, exhortándolo a que realice dicha acción.

"No tiene el municipio de Puebla y debe de tener, no hay justificación de no tener presupuesto, el presupuesto más alto de los municipios del estado es el del municipio de Puebla ", declaró.