Critica Roberto Solís desatención de Lalo al tema de la seguridad en la capital poblana

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Roberto Solís Valles, insistió que la poca atención del presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, en el tema de la inseguridad en la capital se refleja en situaciones como la ocurrida el martes, donde CAMBIO evidenció que patrullas de la Policía Municipal son ocupadas para uso personal de los uniformados.

El legislador morenista dijo a CAMBIO que en ningún momento la administración de ‘Lalo’ Rivera ha buscado salvaguardar la seguridad de ciudadanos y ciudadanas en la capital, por lo que a su consideración las iniciativas en este aspecto han sido deficientes y él no confiaría en que el edil capitalino se “ponga las pilas”.

“Te voy a decir que eso ya habla de la falta de control y de la insensibilidad por parte del presidente municipal, porque eso te habla de que no les interesa el tema de la seguridad; incluso te afirmaré que no tienen la voluntad en trabajar en estos temas, están esperando a que el Ejecutivo Estatal les done patrullas y las que tienen las ocupan para trasladarse a sus partidos de futbol: pues eso te habla un poco de cómo está la situación”, sentenció Solís Valles.