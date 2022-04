Lalo no se ha reunido con representantes del gobierno estatal para hablar sobre la concesión de los espacios publicitarios: Barbosa

El alcalde Eduardo Rivera Pérez no se ha reunido con representantes del gobierno estatal ni del Congreso del Estado para abordar el tema de la concesión de los espacios publicitarios del Ayuntamiento por 10 años, reveló el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El Ejecutivo estatal refirió que no ha habido ningún acercamiento por parte del edil capitalino, ya que ni siquiera se han buscado acercamientos con la Secretaría de Medio Ambiente.

Por ello afirmó que será en los próximos días cuando la administración que encabeza envíe un documento al Ayuntamiento de Puebla respecto al tema.

Barbosa Huerta también indicó que no tiene información sobre una reunión por parte de Rivera Pérez con los legisladores locales.

"No hay tales acercamientos entre Gobierno y Ayuntamiento, no puedo hablar por el Congreso pero no estoy informado de que haya habido reuniones de esta naturaleza. " declaró.