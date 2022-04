Próximo dirigente estatal de Morena deberá ser poblano: Rosendo Medina (FOTOS)

El delegado del CEN de Morena en Puebla, Rosendo Medina Filigrana, informó que la nueva dirigencia estatal del partido deberá ser encabezada por un perfil poblano, luego de que sólo tuviera representantes de otras entidades en los últimos nombramientos, asegurando que cualquiera tiene la posibilidad de llegar al cargo.

En entrevista, el diputado federal explicó que ha tenido pláticas con el CEN respecto a la necesidad de establecer una nueva dirigencia en el estado que emane de cuadros poblanos, puesto que se debe comenzar a proyectar perfiles en los 217 municipios para que se conviertan en referentes.

Si bien reconoció que el CEN tiene contemplada la situación de Morena en el estado y el hecho de que no hay ni dirigente ni secretario general, explicó que el proceso para elegir al presidente local del partido está lejos de verse cumplido, ya que deberán de pasar las elecciones de gobernador en algunos estados para poder enfocarse en dicho objetivo.

De igual forma, Rosendo Medina enfatizó que todos los actores morenistas que conviven en el estado tienen la posibilidad de llegar a la dirigencia estatal del partido, por lo que hizo un llamado para que los interesados se inscriban cuando dé inicio el proceso de renovación.

“Yo lo que le he estado insistiendo al CEN es en la necesidad de que demos paso a una dirigencia poblana, en los últimos tiempos hemos estado personas que no somos de la entidad y tenemos que dar paso a una dirigencia poblana ya para poder trabajar, porque también hay que decirlo la dirigencia estatal no puede sola”, señaló Medina Filigrana.