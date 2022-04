Suspenso: retrasan votación de la Reforma Eléctrica al Domingo de Resurrección (FOTOS)

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, solicitó a la Junta de Coordinación Política de San Lázaro que se aplazara el inicio del análisis de la Reforma Eléctrica hasta el próximo domingo 17 de abril, con la intención de sociabilizar y dar a conocer a la ciudadanía el fondo de la iniciativa.

Horas después de que se dio la aprobación de la Reforma Eléctrica en Comisiones Unidas y tras un ‘zafarrancho’ que organizaron los diputados y diputadas priistas anunciando que dormirían en la Cámara de Diputados, para llegar a tiempo a la sesión, Mier Velazco tomó la decisión de aplazar el inicio del debate.

Fue a través de su cuenta de Twitter que el legislador poblano anunció la decisión que tomó la bancada de Morena, como parte del ejercicio de diálogo que han sostenido desde el inicio del proceso que ha conllevado la Reforma Eléctrica.

En rueda de prensa, Mier Velazco aseguró que los diputados y diputadas de la coalición Va por México, no tienen pretextos para votar a favor de la Reforma Eléctrica, puesto que ya se contemplaron las 12 propuestas que realizaron, siendo presentadas y avaladas en las Comisiones Unidas.

Al respecto, destacó que estas tuvieron que ser modificadas por los diputados de Morena para que se le diera forma y técnica legislativa ya que eran inentendibles, pero dejaron el contenido de las mismas intacto y proyectando la idea de lo que solicitaban en las peticiones que hicieron públicas.

“No hay más ciego que el que no quiere ver, ni más necio que el que no quiere entender. Ante eso que podemos hacer, por eso lo presentamos ya, (…) ya se las presentamos ahora que le van a decir al pueblo de México: dije que sí pero no porque no le entendemos a lo que escribieron, tal como lo establecieron le quisimos dar forma y técnica”, destacó el legislador.