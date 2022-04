Lalo aún no explica concesión de espacios publicitarios al Congreso ni al gobierno estatal: Barbosa (VIDEO)

A casi dos semanas de que el alcalde Eduardo Rivera Pérez puso en ‘pausa’ la concesión de los espacios publicitarios del Ayuntamiento para explicarla al gobernador Miguel Barbosa Huerta y al Congreso del Estado, el edil no ha tenido ningún acercamiento con alguna de las dos partes, reveló el propio mandatario estatal.

? #PorSiTeLoPerdiste | El alcalde Eduardo Rivera ( @eduardorivera01 ) no se ha reunido con representantes del gobierno estatal ni del Congreso del Estado para abordar el tema de la concesión de los espacios publicitarios del Ayuntamiento #Puebla pic.twitter.com/WIS6imHAD4

En su conferencia matutina el mandatario estatal señaló que ni él ni ningún otro representante de su administración ha entablado diálogo con el presidente municipal de la capital, pese a que fue el propio panista quien propuso la reunión.

De igual manera señaló que tampoco tiene conocimiento de que Rivera Pérez se haya acercado a los diputados locales para poder dar una explicación de la concesión multianual que pretende otorgar su administración sobre los espacios publicitarios de puentes, pendones y paraderos.

"No hay tales acercamientos entre Gobierno y Ayuntamiento, no puedo hablar por el Congreso pero no estoy informado de que haya habido reuniones de esta naturaleza", declaró.