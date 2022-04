Aplaude AMLO desempeño de los diputados federales de Morena: nacionalizan el litio (VIDEO)

El presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió a los diputados federales de Morena encabezados por Ignacio Mier Velazco, por haber buscado la aprobación de la Reforma Eléctrica, asegurando que defendieron al país, comparándolo con la Batalla de Puebla contra el ejército francés.



? #PorSiTeLoPerdiste | #AMLO (@lopezobrador_) aplaudió la labor realizada por los diputados federales de #Morena, liderados por @NachoMierV por intentar que la Reforma Eléctrica fuera aprobada pic.twitter.com/ekjA7RcKGU

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) April 18, 2022







En su conferencia matutina el Ejecutivo Federal calificó como un acto de traición a la patria a los legisladores del PRIANRD que votaron en contra de la propuesta en materia eléctrica que envió, ya que en lugar de defender los intereses del país, procuraron mantener los beneficios de empresas extranjeras y evidenciando su pensamiento conservador.

En este sentido, López Obrador recordó distintos episodios de la historia de México, siendo uno de ellos la Batalla del 5 de Mayo en Puebla, en donde el ejército mexicano derrotó al francés, siendo un acto de defensa a la patria.



“En ese entonces los liberales defendieron la República, al pueblo. Dentro de unos días vamos a conmemorar la Batalla de Puebla, la defensa de nuestra patria. Entonces, lo de ayer (domingo), sin exagerar, tiene que ver con ese pensamiento conservador que predomina, ellos prefieren estar bien con los potentados”, expresó.



El presidente de la República reconoció la labor hecha por los diputados de Morena y sus aliados, argumentando que ellos sí mostraron una defensa para los intereses de todos los mexicanos.

Esto al señalar que se contó una mayoría de votos, sin tener que recurrir a la práctica de los ‘moches’ como se acostumbraba en las administraciones pasadas para que las iniciativas presidenciales fueran aprobadas.

Añadió que su administración ya se encontraba preparada ante un escenario adverso, por lo que consideró que el próximo presidente del país deberá de retomar el tema de la Reforma Eléctrica ante la importancia que tiene.



“Hubo diputados, mujeres y hombres que votaron en favor de México, en favor de los intereses de México”, declaró.



Respecto a la alianza del partido tricolor con el blanquiazul, el presidente López Obrador afirmó que el PRI se ha convertido en el palero del PAN, conformándose un bloque conservador.



Es un honor luchar a favor de México y al lado de nuestro Presidente Andrés Manuel @lopezobrador_ pic.twitter.com/TJieCAfzKQ

— Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) April 18, 2022









“Ahora fue hasta vergonzoso ver al PRI como palero del PAN (…) imagínese, el partido que surge con la Revolución, sí, ahora de palero del PAN”, expresó.



Diputados lopezobradoristas nacionalizan el litio

Los diputados y diputadas de la coalición Juntos Haremos Historia encabezados por el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, lograron aprobar por mayoría de votos la reforma a la Ley Minera con lo que lograron nacionalizar el litio y que la explotación sea únicamente realizada por el estado.



El PRIANRD abandonó el recinto legislativo en plena discusión de la Ley Minera con la que el litio, patrimonio de las y los mexicanos, quedará protegido. Una vez más demuestran de qué están hechos: no les interesa el bienestar del pueblo, sólo sus negocios. pic.twitter.com/SsOK9IiBev

— Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) April 18, 2022







En sesión ordinaria de Pleno, se realizó la discusión de la iniciativa que remitió el pasado domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Ley Minera, con el cual se pretendía subsanar una parte de la Reforma Eléctrica con el que se buscaba blindar la explotación de litio para que no fuera entregado a empresas privadas y extranjeras.

La iniciativa fue aprobada en lo particular 275 a favor, 187 abstenciones y 24 en contra por lo que fue turnado al senado para su discusión y aprobación que se espera que sea esta misma semana; a diferencia de la Reforma Eléctrica, esta iniciativa no requería el aval de las dos terceras partes de los diputados presentes al no ser constitucional.

Cabe destacar que previo a la votación, los diputados y diputadas del PAN, PRI y PRD, decidieron retirarse del Pleno de la Cámara de Diputados al saberse derrotados.