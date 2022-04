Roberto Solís arremete vs Lalo por falta de equipamiento a policías municipales

Sacó a relucir el caso de abuso del supuesto agente de la Guardia Nacional hacia el uniformado capitalino, en donde se puede apreciar que el llamado de apoyo se hace por medio de un celular particular y no por un radio

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, Roberto Solís Valles, advirtió que ve un desorden en la Policía Municipal de Eduardo Rivera Pérez, pues aseguró que al personal de aquella dependencia no se la ha dotado con los insumos suficientes para desarrollar su labor.

En entrevista, el legislador morenista insistió que los temas recaudatorios propiciados por iniciativas de la administración de Eduardo Rivera Pérez, como la concesión en paraderos por 10 años, deberían enfocarse en recabar fondos para invertir en materia de seguridad en la capital poblana, sin embargo, Rivera Pérez no ha mencionado nada por el estilo.



“Se ha escuchado mucho sobre temas recaudatorios, pero nunca se nos ha dicho si se tiene un plan en seguridad pública; nunca nos ha mencionado si este dinero que va a recaudar lo va a ocupar para tener mayor equipamiento, para tener más patrullas y que por tal tengamos mayor vigilancia para que no se convierta Puebla capital en un lugar donde desafortunadamente van a tirar cuerpos”, dijo.



Para Roberto Solís la ineficacia del trabajo en seguridad por parte del alcalde Rivera Pérez se exhibe en los recursos con los que cuentan los policías municipales, pues sacó a relucir el caso de abuso del supuesto agente de la Guardia Nacional hacia el uniformado capitalino, en donde se puede apreciar que el llamado de apoyo se hace por medio de un celular particular y no por un radio. Además, Solís condenó que el hecho haya pasado inadvertido y Rivera Pérez no haya mostrado solidaridad.

Incluso el diputado evidenció, que las únicas reuniones a las que ha sido llamado por el actual edil capitalino son de entretenimiento y no para armar planes de trabajo. Para reforzar esta situación, Solís Valles lo contrastó con el trabajo colaborativo que ha mantenido con otros presidentes municipales, como el de Huejotzingo y Teziutlán, así como con el secretario de Seguridad Pública estatal.



“En cuanto a la reunión con el secretario de Seguridad Pública, déjame comentarte que han sido muy recurrentes, nosotros ya tuvimos un par de mesas de trabajo, la primera que se realizó en la región de Teziutlán. En el tema de Huejotzingo también ya tuvimos una mesa de trabajo con el distrito al cual yo represento, en este fin de semana se hicieron operativos centinelas”, informó el congresista.



Finalmente, hizo un llamado a Eduardo Rivera Pérez a que ponga más atención a la seguridad de la capital poblana, pues de acuerdo con el legislador, el único que realiza este trabajo es el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.