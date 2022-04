Miguel Carillo exige descuentos para diputados berrinchudos que abandonaron sesión de la Ley Minera

El diputado poblano Miguel Carillo Cubillas, pidió que se les descuente el día de salario a los diputados y diputadas de la oposición que abandonaron el Pleno durante la Sesión Ordinaria en donde se estaba votando la Ley Minera para la nacionalización del Litio.

Desde la @Mx_Diputados he pedido que se les descuente el día a las y los diputados de oposición, que el día de ayer abandonaron la sesión y no estuvieron presentes en la votación de la #LeyMinera ??‍♂️



Están buenos para cobrar, pero no para trabajar. ?? pic.twitter.com/zLXcfGuAeH