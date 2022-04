Paty Valencia plagia decreto del Congreso de Oaxaca y no le cambió ni el nombre del estado (FOTOS)

La diputada panista ‘Paty’ Valencia plagió la Iniciativa de Decreto que presentó el viernes pasado en el Congreso local, en el que supuestamente propone que las víctimas de abuso de poder reciban becas escolares, sin embargo, la iniciativa se presentó en el Congreso de Oaxaca en diciembre pasado por el diputado de Morena, Jaime Moisés Santiago Ambrosio. En entrevista, el oaxaqueño dijo que es bueno que se retomen ideas de la 4T en Puebla, no obstante, precisó que se debería adaptar al contexto poblano y no meterla igual.

Durante la sesión de la Comisión Permanente celebrada el viernes, la legisladora panista dio lectura a la Iniciativa del Decreto, la cual estipula que se reformarán los artículos 45 y 49 de la Ley de Víctimas del Estado de Puebla; es decir, que se le den becas en instituciones públicas o privadas a personas que sufrieron algún tipo de abuso de poder por parte de un servidor público del estado.

Cabe mencionar que la Iniciativa de Decreto de la panista, que se turnó a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para que fuese discutida, ya había sido presentada el 8 de diciembre de 2021 por el morenista Jaime Moisés Santiago del Congreso de Oaxaca.

En ese sentido, el documento de ‘Paty’ Valencia aparece con prácticamente todos los pormenores con los que contó la Iniciativa en Oaxaca, siendo mínimas las diferencias que tienen uno y otro escrito, pues el orden de los artículos de la Ley de Víctimas de ambos estados es distinto.

Incluso, Valencia no copió bien, pues sólo se limitó a cambiar las partes donde decía Estado de Oaxaca por Estado de Puebla; además, el colmo es que un párrafo fue copiado en su totalidad, pues en la Iniciativa de la panista aparece Estado de Oaxaca, cuando debería decir Estado de Puebla. Por lo demás, la iniciativa poblana estipula reformar los artículos 45 y 49 y la oaxaqueña los artículos 47 y 51, ambas de la Ley de Víctimas de sus respectivos estados.

Por su parte, el legislador oaxaqueño Santiago Ambrosio celebró que se retomen las iniciativas de congresos distintos, aun cuando las propuestas que se ocupen sean de grupos parlamentarios que han llegado a sostener posturas encontradas, como lo son los partidos del PAN y Morena.

“Considero que sí utilizó el trabajo realizado y es procedente que se realicen las adecuaciones en el Estado de Puebla; no existe ningún inconveniente, el avance legislativo que nos corresponde se debe lograr aprovechando lo construido, nuestro trabajo no es personal, no está sujeto a derechos de autor, sino que es de beneficio para los gobernados”, reconoció Santiago Ambrosio.