PRIANRD va como oposición de Morena a nivel nacional, en Puebla apoyarán a Barbosa (FOTOS Y VIDEO)

Los dirigentes del PRIANRD, Néstor Camarillo y Augusta Díaz de Rivera, anunciaron consolidar una oposición contra Morena a nivel nacional ante el rechazo de la Reforma Eléctrica, aunque en el plano local reconocieron seguir apoyando al gobernador Miguel Barbosa Huerta, pues refrendaron el respaldo a sus propuestas.

Aprovechando el ligero impulso que le dio a la oposición el victimizarse por rechazar la Reforma Eléctrica luego de ser catalogados como traidores de la patria, los dirigentes del PRI, PAN y PRD en Puebla aprovecharon el momento para dar un mensaje de unidad, declarando la guerra anticipadamente a Morena de cara al 2024.

#Politikón | Los dirigentes del #PRIANRD en #Puebla piden ya no ser hostigados por parte de @PartidoMorenaMx y exigen ya no los llamen traidores a la patria, por no votar a favor de la #ReformaEléctrica pic.twitter.com/PFYC4dW0Q4